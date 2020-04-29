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Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг

Новости. Общество
18:40, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Костомукше предприятие выплатило 600 тысяч рублей долга, после того как нависла угроза приостановки финансовой деятельности, сообщили в УФССП Карелии.

В Костомукше предприятие задолжало 600 тысяч рублей в пользу налогового органа.

Поскольку задолженность погашена не была, судебный пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении 3 единиц техники и 5 транспортных средств, принадлежащих организации-должнику.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, представитель должника пришел на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему были разъяснены негативные последствия в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения, о порядке принудительной реализации имущества.

Не желая наступления негативных последствий и приостановлению финансовой деятельности организации, руководитель фирмы незамедлительно погасил задолженность в полном объеме в установленный для добровольного исполнения действующим законодательством 5-дневный срок.

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