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Приставы Карелии образумили женщину, запрещавшую отцу видеться с ребенком

Новости. Общество
10:32, 12 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Олонецком районе приставы уладили семейный конфликт, в котором пострадавшей стороной оказался ребенок, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району на исполнении находилось производство об устранении препятствий в общении с ребенком и определении порядка общения с ним.

Поскольку мать ребенка препятствовала встречам бывшего супруга с сыном, то мужчина был вынужден обратиться в суд с заявлением об устранении этих преград. На основании решения Олонецкого районного суда было утверждено мировое соглашение, согласно которому конкретно определено время, когда отец может общаться с сыном. Тем не менее женщина продолжала упорствовать и не разрешала видеться с ребенком.

Судебный пристав пригласил бывших супругов на прием и с обоих взял объяснения по факту неисполнения решения суда. Кроме того, с родителями была проведена профилактическая беседа, в рамках которой матери ребенка объяснили, что она может быть в дальнейшем привлечена к административной ответственности за неисполнение требований содержащихся в исполнительном документе.

В настоящее время родители мировое соглашение соблюдают в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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