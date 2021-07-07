Приставы Карелии устроили горячий прием алиментщику, задолжавшему своим детям полмиллиона рублей

В Сегеже местный житель задолжал полмиллиона рублей по алиментам и попытался скрыться от приставов в Санкт-Петербурге, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сегежскому району на исполнении находится производство в отношении местного жителя, задолжавшего на содержание двух несовершеннолетних детей более 500 тысяч рублей.

От уплаты алиментов мужчина уклонялся, официально не трудоустраивался, начал скрываться и был объявлен в розыск. По сведениям, полученным от родственников, должник уехал в Санкт-Петербург на работу вахтовым методом на длительное время. Но в городе на Неве его найти не удалось.

Должник продолжал скрываться, работая неофициально на одной из многочисленных строек Санкт-Петербурга. Судебный пристав по Сегежскому району спланировал оперативную комбинацию. Для ее реализации был сделан запрос в Северо-Западное подразделение ОАО «Российских железных дорог» в отношении разыскиваемого должника.

Вскоре была получена информация о том, что алиментщик приобрел билет на поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Сегежа. По прибытии поезда в Сегежу должника встретили приставы и прямо с вокзала доставили к судебному приставу-исполнителю, который составил протокол о привлечении его к административной ответственности.

Судом должнику назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Далее, если не будут сделаны правильные выводы, неплательщика алиментов могут привлечь к уголовной ответственности.