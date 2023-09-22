Приставы помогли жителю Медвежьегорска выбраться из долговой ямы

Общая сумма задолженности мужчины превысила 1,1 млн рублей.

У судебных приставов Медвежьегорского района находилось 29 исполнительных производств в отношении должника.

Местный житель набрал потребительских кредитов. При этом для получения очередного кредита заложил недвижимость.

Общая сумма задолженности жителя Медвежьегорского района превысила 1,1 миллион рублей — эту сумму предстояло взыскать судебным приставам.



Пристав-исполнитель установил, что у должника отсутствуют деньги на счетах, но есть две квартиры.



Мужчина был заинтересован в продаже залоговой квартиры через службу судебных приставов, поскольку после продажи мог погасить долг не только перед залогодержателем, но и перед кредиторами.



Судебный пристав-исполнитель наложил арест на заложенную квартиру, и ее продали на торгах.



Таким образом требования залогодержателя были удовлетворены полностью. Кроме того, в полном объеме были перечислены деньги всем взыскателям по исполнительному производству.



Жителю Медвежьегорского района перечислили больше полумиллиона рублей, оставшихся после продажи его недвижимости.