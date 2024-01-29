Приставы придумали, как собирать с водителей штрафы ГИБДД

Новая система прошла тестовые испытания.

Служба судебных приставов за 2024 год перестроит свою работу по взысканию с водителей неоплаченных вовремя штрафов ГИБДД.

Сегодня вся информация о неоплаченных штрафах передается в региональные органы ФССП. На местах у приставов много другой работы, и в результате до водителей руки не доходят. По статистике, из всех выписанных штрафов за первый год оплачивается только половина, за следующий год приставам удается собрать еще 25%.

Как теперь будет организована работа, знает проект «Жизнь и кошелек». Кстати, система уже прошла тестовые испытания.