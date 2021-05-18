Приставы в Карелии «забрали» ключи от калитки у должника, который не пускал соседа в их общий дом

В Суоярвском районе после вмешательства приставов должник, установивший забор у дома, получил штраф и отдал ключи от калитки соседу.

В отделении судебных приставов по Суоярвскому району на исполнении находилось производство, согласно которому должник был обязан устранить препятствие для соседа. Обратившийся в суд местный житель не мог попасть к себе домой, поскольку земельный участок вокруг многоквартирного дома был обнесен забором. Об этом сообщили в службе судебных приставов Карелии.

Суд вынес решение в отношении должника — установить калитку в заборе. И новая калитка вскоре появилась в железном заборе, но ключи от нее выигравший суд сосед так и не получил.

Пристав вынес постановление о взыскании с хозяина забора исполнительского сбора в размере 5000 тысяч рублей. Кроме того, должник был оштрафован на 1000 рублей.

Чтобы не усугублять ситуацию, должник отдал соседу ключи от калитки, оплатил в полном объеме исполнительский сбор и штраф.

Ранее в Пряжинском районе у местного жителя из-за долгов приставы арестовали автомобиль, дом, землю, снегоход и прицеп.