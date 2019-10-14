Привиться от гриппа можно в мобильных пунктах на Кукковке и Древлянке

Горожане могут бесплатно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном прививочном пункте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске с 15 по 22 октября мобильный прививочный пункт, где можно бесплатно сделать прививку от гриппа, будет работать у торгового центра "Добрыня" на улице Ровио, а с 17 по 27 октября – возле ТРЦ "Лотос Плаза" на Лесном проспекте.

Цель вакцинации – снижение заболеваемости и смертности от гриппа и, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии.

Получить прививку от гриппа в настоящее время можно в поликлиниках по месту жительства, важно это сделать до начала эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Информационные материалы о профилактике распространения гриппа и ОРВИ размещены на сайте ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора.