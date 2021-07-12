Призывники с безупречной репутацией получили «Мох» и отправились на службу в Росгвардию Карелии

В ходе призыва 70 юношей с безупречной репутацией направлены на службу в Росгвардию Карелии, сообщили в ведомстве.

Ряд юношей пройдут службу в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призыв в регионе проходил в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получили средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. По прибытии в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призывники пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.