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Призывники с безупречной репутацией получили «Мох» и отправились на службу в Росгвардию Карелии

Новости. Общество
09:43, 13 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

В ходе призыва 70 юношей с безупречной репутацией направлены на службу в Росгвардию Карелии, сообщили в ведомстве.

Ряд юношей пройдут службу в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призыв в регионе проходил в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получили средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. По прибытии в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призывники пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.

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Комментарии

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Саныч
2021-07-13 10:18:04
Моховики
Беспартийный
2021-07-13 09:51:26
Мы всё держи-морд стараемся готовить, всё "врагом кругом" ищем....в это же время: китайцы спокойно дальний восток осваивают,и без войны, 20 лет туда лес отгружают и чего!?
Пугают слова : "тщательный отбор", это лояльность ,видимо? В Росгвардию набирают после 9 класса, скажем грубо: кто учиться не хочет или не может....об этом писАли в газетах....а Вы про тщательный отбор!?
Михалыч
2021-07-13 10:07:50
Беспартийный, Не заводы же с фабриками строить?
кир
2021-07-13 10:44:38
Михалыч, кому там работать? Ваше поколение уже отработало своё. "Распалась связь времён".
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