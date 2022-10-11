Проданный за рубль памятник архитектуры останется в собственности Петрозаводска

Покупателю не удалось отменить решение суда, вернувшего старинный дом городу.

Старинный Дом Богданова на Неглинской набережной останется в собственности города. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский. На своей странице в соцсети он прокомментировал решение арбитражного апелляционного суда, оставившего в силе решение по иску мэрии Петрозаводска о расторжении договора купли-продажи.

«Уже неоднократно рассказывал, что покупатель не исполнял взятые на себя обязательства по приведению дома 1914 года постройки в порядок. История эта тянется с 2018 года. Теперь компания обязана вернуть нам объект культурного наследия и земельный участок. Дальнейшую судьбу здания будем решать с учетом предложений представителей общественности и республиканского Управления по охране объектов культурного наследия», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее «Столица на Онего» писала о решении Арбитражного суда Карелии, вернувшего Дом Богданова — объект культурного наследия — в собственность города из-за того, что частная компания, выкупившая здание за один рубль, не исполняла условия договора.