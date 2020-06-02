Продолжительность жизни в Карелии увеличилась до 71,5 лет

Средняя продолжительность жизни в Карелии в 2019 году составила 71,46 года, сообщил глава Минздрава республики.

В ходе заседания коллегии в региональном Минздраве, где подвели итоги работы в сфере здравоохранения в 2019 году и планы на 2020 год, Михаил Охлопков назвал основным достижением минувшего года сохранение положительной динамики важнейшего индикатора качества жизни населения – ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По сравнению с 2018 годом его значение по республике выросло на 0,9 года и составило 71,46 лет.

Как ранее сообщал Минздрав России, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. По прогнозу Росстата на конец 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет до 79,1 года.

Ранее в Минздраве Карелии представили план по увеличению продолжительности жизни.