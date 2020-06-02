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Продолжительность жизни в Карелии увеличилась до 71,5 лет

Новости. Общество
15:06, 03 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Средняя продолжительность жизни в Карелии в 2019 году составила 71,46 года, сообщил глава Минздрава республики.

В ходе заседания коллегии в региональном Минздраве, где подвели итоги работы в сфере здравоохранения в 2019 году и планы на 2020 год, Михаил Охлопков назвал основным достижением минувшего года сохранение положительной динамики важнейшего индикатора качества жизни населения – ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По сравнению с 2018 годом его значение по республике выросло на 0,9 года и составило 71,46 лет.

Как ранее сообщал Минздрав России, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. По прогнозу Росстата на конец 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году вырастет до 79,1 года.

Ранее в Минздраве Карелии представили план по увеличению продолжительности жизни.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 16:23:25
С каждым постом злобная заноза уменьшает свою жизнь. Зачем? Как аукнется, так и откликнется. :)
Неравнодушный
2020-06-03 15:49:51
Настоящее всегда не ценят. Все кругом поголовно фанаты СССР, а живут долго и счастливо сейчас, в свободной России.
кир
2020-06-03 16:19:13
Неравнодушный, согласен. Никогда в России не жили так сытно. :)
Ткачев
2020-06-03 16:14:48
Неравнодушный, "Русский крест"? Не, не слышал. ..., ... .(Лавров)
новый
2020-06-03 15:55:02
Неравнодушный, согласен. Я при любом режиме удачно пристраивался. И нынче тоже. :)
zanoza
2020-06-03 15:33:36
Вранью органов статистики нет предела! У нас считанные единицы доживают до 70 лет. Откуда взялась это средняя продолжительность жизни? Видимо ,как всегда, с потолка :)
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