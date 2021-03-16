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Продукты на "тележке добра" привезли активисты ОНФ пожилым жителям города горняков в Карелии

Новости. Общество
18:00, 17 Марта 2021
фото: © onf.ru
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Карельские активисты ОНФ доставили несколько продуктовых наборов из "тележек добра" пожилым жителям Костомукши.

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии в рамках акции "Тележка добра" по сбору продуктов для нуждающихся граждан в условиях пандемии совместно с Комплексным центром социального обслуживания Карелии и при поддержке благотворительного фонда "Живой город" передали пять продуктовых наборов жителям города Костомукши, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

К проекту, который реализуется под эгидой акции "МыВместе", в Костомукше подключилось несколько магазинов. Специальные корзины, в которые теперь покупатели могут положить продукты для своих земляков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса, расположились по адресам: "Пятерочка" (улица Калевала, 9, улица Советская, 3), "Контокки" (улица Строителей, 1), "Парус" (улица Калевала, 17а), "Остров" (улица Надежды, 6а), "Сова" (улица Пионерская, 1б).

"Благодаря отзывчивым горожанам за короткий срок удалось собрать пять продуктовых наборов, которые мы уже передали нуждающимся костомукшанам. Как выяснилось, сегодня такая реальная помощь требуется многим. Спасибо всем, кто присоединился и еще присоединится к нашей акции", - отметила участник акции "МыВместе", член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.

ОНФ напомнили, что первые "тележки добра" появились в апреле прошлого года в 12 магазинах сети "Бородинский" и двух гипермаркетах "Магнит" Петрозаводска. В них каждый покупатель мог положить крупы, макароны, сахар, растительное масло и другие товары первой необходимости, которые волонтеры затем передавали нуждающимся в продуктовой поддержке людям.

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