Проект бюджета Карелии на 2021 год приняли с надеждой на "оптимистический настрой"

Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 год, несмотря на резкое сокращение почти по всем статьям расходов.

Общая сумма расходов республиканской казны в 2021 году уменьшится на 30% - с 71,7 до 50,3 млрд рублей.

Законопроект начали критиковать еще на стадии его предварительного обсуждения в правительстве. Глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой бюджет. Когда проект поступил в парламент, стало понятно, что денег в казне нет не только на сельское хозяйство.

Запланировано сокращение расходов по ряду направлений в 3-5 раз.

При обсуждении в парламенте министр финансов и депутаты-единороссы пообещали добавить денег, когда придут дополнительные средства из федеральной казны.

"Те цифры, которые мы принимаем сейчас, безусловно, в течение года мы будем много раз править…Мы прекрасно понимаем, что уже ко второму чтению мы будем с вами вносить поправки и менять картину с более оптимистическим настроем", - резюмировал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Какие суммы и статьи расходов фигурируют в проекте бюджета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».