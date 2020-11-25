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Проект бюджета Карелии на 2021 год приняли с надеждой на "оптимистический настрой"

Новости. Общество
13:49, 26 Ноября 2020
фото: pixabay
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Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 год, несмотря на резкое сокращение почти по всем статьям расходов.

Общая сумма расходов республиканской казны в 2021 году уменьшится на 30% - с 71,7 до 50,3 млрд рублей.

Законопроект начали критиковать еще на стадии его предварительного обсуждения в правительстве. Глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой бюджет. Когда проект поступил в парламент, стало понятно, что денег в казне нет не только на сельское хозяйство.

Запланировано сокращение расходов по ряду направлений в 3-5 раз.

При обсуждении в парламенте министр финансов и депутаты-единороссы пообещали добавить денег, когда придут дополнительные средства из федеральной казны.

 "Те цифры, которые мы принимаем сейчас, безусловно, в течение года мы будем много раз править…Мы прекрасно понимаем, что уже ко второму чтению мы будем с вами вносить поправки и менять картину с более оптимистическим настроем", - резюмировал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Какие суммы и статьи расходов фигурируют в проекте  бюджета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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zanoza
2020-11-26 14:40:03
Летим вниз , кризис оказывается, только начинается.
Сеня
2020-11-26 14:35:39
Все беды Карелии в чинушах и депутатах . напрочь прожирающих бюджет . Откуда же регион будет с ними развиваться , гнать их надо . гнать .
тезка Высоцкого
2020-11-26 14:27:53
из офиса бежал вприпрыжку
там душно скучно бесят все
теперь спокойно на рассвете
счастливый улицы мету
Гость
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