Проект благоустройства парка Ивана Царевича в Петрозаводске будет скорректирован

Жители микрорайона Древлянка вместе с представителями администрации города договорились о внесении изменений в план работ по реализации проекта благоустройства парка Ивана Царевича.

Специалисты администрации, представители депутатского корпуса и подрядной организации встретились с инициативной группой жителей Древлянки. Темой разговора стало благоустройство велопешеходной дорожки (тропы) в парке Ивана Царевича, в том числе - подготовительные работы, установка наружного освещения, укрепление грунта на отдельных участках и другие этапы реализации проекта. Отдельно в ходе беседы обсуждался вопрос сохранения лесонасаждений при благоустройстве данной территории. По итогам встречи участники согласовали перенос линии наружного освещения и объем вырубки деревьев, наметили план работ, сообщили в мэрии.

Как пишут жители Древлянки в паблике "Тропа Ивана Царевича", 20 деревьев у камня будут спасены, в этом месте освещение будет на другой стороне дорожки. Появится освещение к роднику "Лягушка" (предварительно - 7-метровые опоры).

Напомним, Парк Ивана Царевича победил по программе "Комфортная городская среда" осенью 2019 года. По проекту планировалось освещение тропы и точечное благоустройство. В марте этого года прошла встреча инициативной группы и администрации. В ходе встречи были озвучены моменты, которые необходимо предусмотреть в проекте. Жители Древлянки настаивали на подземной линии для освещения. Но подрядная организация разработала проект благоустройства с СИП освещением, то есть воздушным.

Всего в рамках программы "Комфортная городская среда" в этом году в карельской столице планируется привести в порядок семь общественных территорий. Среди них - Соломенский парк, парк Ивана Царевича, Новодревлянский сквер, Приозерный парк, территория в районе Рускеальского проезда, парк Сулажгорского Кирпичного Завода и сквер Кукковский петух.

Ранее сообщалось, заявки на благоустройство дворов и общественных территорий в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября.