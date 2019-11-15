Проектировщик московских развязок откорректирует Генплан Петрозаводска

Московская компания, занимавшаяся проектированием транспортных артерий столицы, должна представить проект Генерального плана Петрозаводска к 1 апреля 2020 года.

Подрядчик, с которым администрация столицы Карелии 1 октября 2019 года заключила контракт по результатам конкурса, уже приступила к работе над Генпланом.

"АО "Союздорпроект" – это московская компания с серьезным уставным капиталом. Я не видел у них опыта работ по Генеральному плану. Но у компании были серьезные контракты, включая проектирование московских развязок, транспортных артерий. Мы провели уже четыре встречи, предоставили подрядчику все документы. И пока подрядчик производит хорошее впечатление. Организация закупает программный комплекс, на котором работает администрация города, для того, чтобы делать генеральный план в двух системах координат. Люди настроены на серьезную работу", - заместитель главы Петрозаводска, руководитель Комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

Подробнее о работе над проектом Генерального плана города читайте здесь.