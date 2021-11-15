Проезд в троллейбусах Петрозаводска не подорожает, пообещали депутаты Петросовета

Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска с 1 января предложено сохранить на уровне 2021 года, сообщили в Петросовете.

Соответствующие проекты решений, подготовленные комитетом ЖКХ администрации города, внесены в повестку предстоящей сессии Петрозаводского городского Совета 17 декабря.

Накануне на заседании Постоянной комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию депутаты Дмитрий Романов, Виталий Марков, Сергей Ильин, Оксана Политова и Артем Косяченко рассмотрели два проекта нормативно-правовых актов, касающиеся стоимости проезда в муниципальном электротранспорте карельской столицы в 2022 году.

Согласно представленным документам, в следующем году предлагается сохранить стоимость проездных для школьников и студентов на уровне текущего года - 400 рублей, а также оставить без изменения стоимость разового проезда на троллейбусе, которая составляет 25 рублей.

Кроме того, на основании рекомендации муниципальной тарифной комиссии, внимательно изучившей пакет документов и расчеты ПМУП «Городской транспорт», предложено признать экономически обоснованным тариф на разовую поездку в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах в размере 47,92 руб. По словам заместителя председателя Комитета ЖКХ Артема Кошкина, разница между фактической ценой для пассажиров и себестоимостью муниципальному предприятию «Городской транспорт» будет компенсирована из городского бюджета, на эти цели предусмотрена субсидия.

Члены профильной депутатской комиссии поддержали проект решения администрации и рекомендовали его к принятию на очередной сессии 17 декабря. Депутаты подчеркнули, что повышение стоимости проездных билетов и разового проезда повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку на самую социально незащищенную категорию пассажиров муниципального троллейбуса — школьников, студентов и пенсионеров, чего допустить нельзя.