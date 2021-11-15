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Проезд в троллейбусах Петрозаводска не подорожает, пообещали депутаты Петросовета

Новости. Общество
09:18, 14 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска с 1 января предложено сохранить на уровне 2021 года, сообщили в Петросовете.

Соответствующие проекты решений, подготовленные комитетом ЖКХ администрации города, внесены в повестку предстоящей сессии Петрозаводского городского Совета 17 декабря.

Накануне на заседании Постоянной комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию депутаты Дмитрий Романов, Виталий Марков, Сергей Ильин, Оксана Политова и Артем Косяченко рассмотрели два проекта нормативно-правовых актов, касающиеся стоимости проезда в муниципальном электротранспорте карельской столицы в 2022 году.

Согласно представленным документам, в следующем году предлагается сохранить стоимость проездных для школьников и студентов на уровне текущего года - 400 рублей, а также оставить без изменения стоимость разового проезда на троллейбусе, которая составляет 25 рублей.

Кроме того, на основании рекомендации муниципальной тарифной комиссии, внимательно изучившей пакет документов и расчеты ПМУП «Городской транспорт», предложено признать экономически обоснованным тариф на разовую поездку в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах в размере 47,92 руб. По словам заместителя председателя Комитета ЖКХ Артема Кошкина, разница между фактической ценой для пассажиров и себестоимостью муниципальному предприятию «Городской транспорт» будет компенсирована из городского бюджета, на эти цели предусмотрена субсидия.

Члены профильной депутатской комиссии поддержали проект решения администрации и рекомендовали его к принятию на очередной сессии 17 декабря. Депутаты подчеркнули, что повышение стоимости проездных билетов и разового проезда повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку на самую социально незащищенную категорию пассажиров муниципального троллейбуса — школьников, студентов и пенсионеров, чего допустить нельзя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2021-12-14 10:57:20
у нас по вторникам обычно
нам объявляют денег нет
и мы стараемся держаться
кто за бокал кто за стакан
Tеатральный критик
2021-12-14 10:36:39
Без гали и эммы
Вася
2021-12-14 10:18:59
Депутат Федоров предложил вновь поменять Конституцию. Вновь выступит Терешкова, скажет про миллионы писем и вперед, проводить референдум
кир
2021-12-14 10:14:05
Совсем пофиг. Нельзя идти на поводу у толпы. Потом дороже выйдет, - сказал кот-экономист. :)
бюджет
2021-12-14 10:07:34
Да надо вообще снизить до 15 рублей. Весь город платит НДФЛ в местный бюджет, и эти налоги надо тратить на ВСЕХ людей, а не на ЧАСТЬ - вторые пенсии и золотые парашюты!
Вася
2021-12-14 10:02:42
Затягиваем пояса и готовимся к выживанию... Если конечно Куриный код есть на смартфоне..
Offff
2021-12-14 09:39:02
Не подорожает ... Да это событие . Благодетели . Не то что Ширшина . Она бесплатно возила ..а педроссы , с барского плеча ..сохранили цены , спасибо , что не подняли ... Пусть плебс помнит доброту . :)
Os
2021-12-14 09:31:16
Почему Петрозаводск не вошел в программу модернизации общественного электротранспорта?
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 09:54:15
Os, потому, что яблочники бесславно порулили и кинули всё. Те5перь за водопровод Олонца хотят взяться
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 09:27:07
шах и мат агрекалчанутым
Гость
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