Проезд закроют на двух улицах Петрозаводска из-за строительства дороги

В апреле изменится схема движения транспорта в микрорайоне Древлянка, сообщили в администрации города.

С 15 апреля проезд транспорта по улицам Новоселов и Оборонной будет закрыт. Ограничения вводятся из-за строительства новых автодорог. Двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой появится на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена. Протяженность дороги составит более полутора километров.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В мэрии напомнили, строительство будет вестись в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет республиканского и федерального бюджета. Объект предусмотрен генпланом Петрозаводска.

В красных линиях дороги будут снесены зеленые насаждения. На это оформлено соответствующее разрешение. В бюджет поступила восстановительная стоимость за снос в размере более 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, строительство новой дороги позволит объединить новые микрорайоны Древлянка-5, Древлянка-6 и Древлянка-7 с Лососсинским шоссе и улицей Хейкконена и увеличит транспортную доступность строящихся объектов социальной сферы жилого района Древлянка II.