Профессиональный пожарный из Москвы даст инструкции волонтерам в Карелии

Через два дня в Карелию приедет профессиональный пожарный из Москвы, и волонтеры смогу получить профессиональные инструкции по работе в подобных условиях.

Как сообщает паблик «Карелия туристическая», сегодня пожары в Карелию приехали тушить волонтеры из Санкт-Петербурга, Мурманска, Москвы, Самары…

«Через два дня к нам приедет профессиональный пожарный из Москвы на несколько дней. Наши волонтеры смогу получить профессиональные инструкции по работе в подобных условиях. Если к нам приедут на помощь еще пара профессионалов, то мы сможем инструктировать волонтеров в тех точках, где они работают — по разным районам», — сообщили организаторы в паблике.

Напомним, по данным «Авиалесоохраны», на 27 июля в лесах Карелии зарегистрировано 22 пожара, а их площадь за сутки выросла до 11 456 гектаров.