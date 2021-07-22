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Профессиональный пожарный из Москвы даст инструкции волонтерам в Карелии

Новости. Общество
11:26, 27 Июля 2021
фото: © Паблик ВК «КАРЕЛИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ»

Через два дня в Карелию приедет профессиональный пожарный из Москвы, и волонтеры смогу получить профессиональные инструкции по работе в подобных условиях.

Как сообщает паблик «Карелия туристическая», сегодня пожары в Карелию приехали тушить волонтеры из Санкт-Петербурга, Мурманска, Москвы, Самары…

«Через два дня к нам приедет профессиональный пожарный из Москвы на несколько дней. Наши волонтеры смогу получить профессиональные инструкции по работе в подобных условиях. Если к нам приедут на помощь еще пара профессионалов, то мы сможем инструктировать волонтеров в тех точках, где они работают — по разным районам», — сообщили организаторы в паблике.

Напомним, по данным «Авиалесоохраны», на 27 июля в лесах Карелии зарегистрировано 22 пожара, а их площадь за сутки выросла до 11 456 гектаров. 

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-27 13:00:31
Отлично, что обучают. Но я как-то не понял, а в Карелии специалистов вообще не осталось? И человек из региона с рощами и лиственными лесами, средней полосы, едет обучать тушению тайги! Понимаю, конечно, что методы одни и приедет грамотный спец...
кир
2021-07-27 13:19:59
Leо, а ты какой специалист? Никакой, днями тут сидишь и глупости свои пишешь. Много таких, а что делать?
mobikk
2021-07-27 12:58:43
Зачем этот профи в Карелии нужен? В Москве горят дома, а не леса...Чему он научит? Пиар - ну как обычно...
кир
2021-07-27 12:34:30
Пожары - это следствие отсутствия государственной дисциплины у полудиких людей, населяющих необъятную родину.
zanoza
2021-07-27 11:43:25
Толку от этих волонтёров мало, ведь лесные пожары очень сложные и тушить их должны профессионалы. Их практически в регионе не осталось, никто не хочет за копейки работать на такой опасной и трудной работе. Потому и горим ,а в соседней Коми уже справились с пожарами ,значит у них профессионалов ценят.
театральный критик
2021-07-27 11:40:20
лёха офф очень хотел тушить пожары, но не влез в автобус. С его слов . Ограничился визгами в интернете. :)
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