Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк

В СМИ появились сообщения о том, что у актрисы наметилась ремиссия, по словам супруга, ей стало лучше.

Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал в интервью "Комсомольской правде", что муж актрисы Анастасии Заворотнюк попросил подождать с лечением жены при помощи вирусов, так как ей стало лучше.

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю", - пояснил Чумаков.

По словам супруга Заворотнюк, если артистке станет хуже, то они приступят к лечению. Как объяснил ученый, сейчас известно, какой вирус действует на опухоль актрисы. Чумаков также рассказал, что больных и родственников никогда не уговаривают на такое лечение.

"Люди сами должны решать - рисковать или нет", - подчеркнул ученый.

Как сообщает РИА НОВОСТИ, накануне директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал Владимиру Путину, что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли - глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.

Напомним, сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что она действительно проходит лечение и у нее диагностировали глиобластому.