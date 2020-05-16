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Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк

Новости. Вечерняя столица
21:40, 16 Мая 2020
фото: © instagram.com/a_zavorotnyuk
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В СМИ появились сообщения о том, что у актрисы наметилась ремиссия, по словам супруга, ей стало лучше.

Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал в интервью "Комсомольской правде", что муж актрисы Анастасии Заворотнюк попросил подождать с лечением жены при помощи вирусов, так как ей стало лучше.

"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю", - пояснил Чумаков.

По словам супруга Заворотнюк, если артистке станет хуже, то они приступят к лечению. Как объяснил ученый, сейчас известно, какой вирус действует на опухоль актрисы. Чумаков также рассказал, что больных и родственников никогда не уговаривают на такое лечение.

"Люди сами должны решать - рисковать или нет", - подчеркнул ученый.

Как сообщает РИА НОВОСТИ, накануне директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал Владимиру Путину, что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли -  глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.

Напомним, сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что она действительно проходит лечение и у нее диагностировали глиобластому.

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