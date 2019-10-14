Профилактические рейды ГИБДД пройдут в Петрозаводске

Мероприятие "Безопасный автомобиль" пройдет с 15 по 18 октября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе рейдов автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил перевозки пассажиров и грузов водителями, техническое состояние транспортных средств, осуществят тахографический контроль.



В этот период пройдут мероприятия по контролю за движением всех видов транспортных средств на перекрестках и пешеходных переходах; проверки маршрутных автобусов на конечных остановках и при выезде на линию; проверки грузовых автомобилей, такси, а также перевозчиков, осуществляющих организованные перевозки групп детей.