Программа благоустройства Петрозаводска охватывает все, даже самые отдаленные районы города

Владимир Любарский объяснил, как действует программа «Комфортная городская среда».

В Петрозаводске власти следят не только за благоустройством центральных районов. Программа «Комфортная городская среда» буквально «вшита» в единую концепцию благоустройства столицы Карелии, охватывая все, даже самые отдаленные уголки города.

«Сегодня благоустройство проектов КГС идет не только в центральных, но и в отдаленных районах Петрозаводске. Определяющим здесь является инициатива, организованность горожан. Сейчас благоустраиваются территории, ставшими лидерами рейтингового голосования в 2021 году. Но, например, общественная территория Сулажгорского Кирпичного Завода заняла только девятое место и не попала в список объектов программы „Комфортная городская среда“. В 2020 году у СКЗ получилось победить с проектом благоустройства Тропы Здоровья, а в 2021 году нет. Но мы понимаем, что в рейтинговом голосовании участвовали практически все жители этого отдаленного района. Для людей важно установить новую детскую площадку с резиновым покрытием. И администрация пошла на встречу активным горожанам — в этом году у домов № 6 и № 8 по улице Сулажгорского Кирпичного Завода появится детский городок, выполненный в космической тематике. Общественную территорию благоустроим за счет средств субсидии, выделенной правительством Карелии по инициативе главы республики на социально-экономическое развитие города», — рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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