Программу модернизации коммунальной инфраструктуры Карелии на 783 млн рублей одобрили в Москве

В Карелии за два года планируют отремонтировать более 64 километров водопроводов и более 6 километров канализационных сетей.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую готовил Минстрой Карелии, одобрена штабом Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

«Это означает, что в Карелии в 2023–2025 годах будут отремонтированы более 64 километров водопроводов и более 6 километров канализационных сетей во всех районах, а в поселке Шуя — реконструированы канализационно-очистные сооружения. На эти цели выделено 783 млн рублей из федерального бюджета и более 160 млн из республиканского и муниципального бюджетов», — пишет Россыпнов на своей странице в соцсети.

По словам главы Минстроя, программа позволит сократить аварийность на сетях и объем потерь, улучшить качество коммунальных услуг.

«Работы на отдельных участках планируем начать уже в мае этого года», — уточнил министр.