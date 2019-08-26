Программы стажировок выпускников гарантируют работу почти всем, сообщили в управлении занятости Карелии

Большинство выпускников учебных заведений Карелии, участвующих в программах "Первое рабочее место" и "Стажировка", после их завершения находят работу по специальности.

Такой вывод следует из отчета Управления труда и занятости Карелии об итогах работы этих программ.

"За 9 лет участниками программ "Первое рабочее место" и "Стажировка" стали более 730 человек, большинство из них трудоустроены на постоянную работу и продолжают работать на предприятиях республики", - сообщили в Управлении.

Программа "Первое рабочее место" направлена на поддержку молодежи в возрасте от 18 до 20 лет, получившей специальность в учебном заведении и делающей первые шаги в своей профессиональной жизни. Она предусматривает временное трудоустройство выпускников, ищущих работу впервые, для получения необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте. Молодые специалисты проходят стажировку по программе "Первое рабочее место" в Сортавальском, Олонецком, Кондопожском и Питкярантском районе.

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