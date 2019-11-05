Прогулка пьяного пешехода по трассе в Карелии завершилась ДТП

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП в Прионежском районе, где большегруз сбил пешехода.

По предварительным данным, сегодня, 5 ноября, в 7.25 утра на 2 км автодороги Шуйская – Гирвас в Прионежском районе водитель грузового автомобиля "Камаз" совершил наезд на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который двигался по проезжей части.

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Характер травм и личность пешехода выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что для ликвидации ДТП с большегрузом в Прионежском районе привлекались сотрудники МЧС Карелии.