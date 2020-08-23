Прохожий избил и ограбил жителя Карелии прямо на улице

В Беломорске мужчина совершил ограбление прямо у магазина, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 21 августа, в полицию Беломорска поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он рассказал, что накануне вечером был у магазина, где на него напал прохожий, нанес телесные повреждения и похитил мобильный телефон и банковскую карту.

В кратчайшие сроки полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.