Прокуратура через суд обязала Минприроды Карелии убрать опасную свалку

На территории Поросозерского сельского поселения в Суоярвском районе образовалась несанкционированная свалка ТКО, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района в ходе проведения совместной с Суоярвским центральным лесничеством проверки обнаружила на территории Поросозерского сельского поселения свалку площадью 0,35 га. При этом размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах запрещено. Все отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и окружающей среды.

Для устранения выявленных нарушений прокурор Суоярвского района обратился в районный суд с требованием обязать Минприроды республики ликвидировать несанкционированную свалку в Поросозерском сельском поселении. Иск прокурора был удовлетворен.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, мусорная свалка выросла у Карельского научного центра в Петрозаводске.