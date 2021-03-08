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Прокуратура через суд обязала Минприроды Карелии убрать опасную свалку

Новости. Общество
16:05, 09 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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На территории Поросозерского сельского поселения в Суоярвском районе образовалась несанкционированная свалка ТКО, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района в ходе проведения совместной с Суоярвским центральным лесничеством проверки обнаружила на территории Поросозерского сельского поселения свалку площадью 0,35 га. При этом размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах запрещено. Все отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и окружающей среды.

Для устранения выявленных нарушений прокурор Суоярвского района обратился в районный суд с требованием обязать Минприроды республики ликвидировать несанкционированную свалку в Поросозерском сельском поселении. Иск прокурора был удовлетворен.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, мусорная свалка выросла у Карельского научного центра в Петрозаводске.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-09 16:49:12
Вот не хочет Минприроды работать , через суд заставляют их выполнять свою непосредственную работу.
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