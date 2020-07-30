Прокуратура Карелии организовала проверку частного пансионата, где скончались два постояльца с COVID-19

Вспышка коронавируса была зарегистрирована в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".
Напомним, сегодня о ситуации в пансионате сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
"Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: 3 с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у 9 выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию). Имеются 2 летальных исхода", – написал министр.
Прокуратурой республики организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению руководством пансионата требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
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