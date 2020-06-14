Прокуратура Карелии отчитала власти района, жители которого остались без воды

Органы местного самоуправления и коммунальные службы не организовали на период аварийного отключения воды ее подвоз, сообщили в прокуратуре Карелии.
В апреле вследствие аварии на сетях водоснабжения жители улицы Ладожской поселка Импилахти остались без воды. Местные власти не позаботились о гражданах – не подвозили воду.
Главе администрации Питкярантского района было внесено представление об устранении нарушений.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее беззащитных стариков в Карелии накормили просроченными продуктами.
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