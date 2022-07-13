Прокуратура Карелии оценила свою роль в погашении долгов по зарплате на предприятиях

Прокурорское вмешательство привело к сокращению задолженности по зарплате в Карелии на 7,6 млн рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Благодаря прокурорскому вмешательству в текущем году выплачены долги по оплате труда на сумму свыше 7,6 млн рублей перед более чем 170 работниками», — говорится в сообщении.

В целом общий размер долга по оплате труда на предприятиях республики с начала года сократился на 13,4 млн рублей. Невыплаченной остается сумма в размере 26,9 млн рублей.