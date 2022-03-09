890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Глава Минэкономразвития объяснил, куда пойдет экспорт из Карелии в условиях санкций
10.03.2022 15:22
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
10.03.2022 15:02

Прокуратура Карелии проверит ЧП с девочкой, получившей травму во время катания на «ватрушке»

Новости. Происшествия
07:25, 11 Марта 2022
фото: © mos.ru

Новости партнеров

Прокуратура Сортавалы проводит проверку по факту получения малолетней жительницей поселка Ламберг травмы при катании на тюбинге.

Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно установлено, что вечером 6 марта при катании на тюбинге на придомовой территории в поселке Ламберг Сортавалы 8-летняя девочка ударилась об опору озерного причала и получила тяжелую травму. Ребенок был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ. В настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении Петрозаводска.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка исполнению родительских обязанностей в семье, где воспитывается девочка. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Ранее глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил, что состояние ребенка стабильно тяжелое. Из ИТАР Деткой республиканской больницы девочка уже переведена в отделение и находится под наблюдением врачей.

«Катание на тюбинге для несовершеннолетних — опасное развлечение. Каждый сезон у нас на „ватрушках“ травмируются несколько десятков детей. В этом году только детей, получивших тяжелые повреждения — переломы бедер, серьезные ушибы внутренних органов, скелетные и черепно-мозговые травмы — поступило в Детскую республиканскую больницу 10 человек», — рассказал Охлопков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»