Прокуратура Карелии проверит ЧП с девочкой, получившей травму во время катания на «ватрушке»

Прокуратура Сортавалы проводит проверку по факту получения малолетней жительницей поселка Ламберг травмы при катании на тюбинге.

Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно установлено, что вечером 6 марта при катании на тюбинге на придомовой территории в поселке Ламберг Сортавалы 8-летняя девочка ударилась об опору озерного причала и получила тяжелую травму. Ребенок был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ. В настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении Петрозаводска.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка исполнению родительских обязанностей в семье, где воспитывается девочка. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Ранее глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил, что состояние ребенка стабильно тяжелое. Из ИТАР Деткой республиканской больницы девочка уже переведена в отделение и находится под наблюдением врачей.

«Катание на тюбинге для несовершеннолетних — опасное развлечение. Каждый сезон у нас на „ватрушках“ травмируются несколько десятков детей. В этом году только детей, получивших тяжелые повреждения — переломы бедер, серьезные ушибы внутренних органов, скелетные и черепно-мозговые травмы — поступило в Детскую республиканскую больницу 10 человек», — рассказал Охлопков.