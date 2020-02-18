Прокуратура Карелии выявила нарушения при облицовке "лестницы в ад"

Прокуратура подтвердила выявленные карельскими активистами ОНФ нарушения при облицовке лестницы в парке "Сувилахти" в Суоярви.

По информации ОНФ Карелии, районная прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации Суоярвского района об устранении нарушений при облицовке лестницы, ведущей к парку "Сувилахти" в городе Суоярви.

Выяснилось, что представители администрации имели возможность внести изменения в проектную документацию, чтобы выбрать более качественную и безопасную плитку, причем без увеличения стоимости работ, но не сделали этого. Кроме того, по информации прокуратуры, при облицовке лестницы был использован керамогранит, непредусмотренный проектно-сметной документацией (плитка была меньшего размера, как и ее толщины). Прокуратура также обратила внимание на то, что местные власти не выполняют надлежащим образом рекомендации экспертов, осуществляющих авторский надзор по уходу за новым покрытием этого лестничного спуска.

Напомним, в 2018 году проект парка оказался в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустраивать парк площадью в 3,5 га начали в конце июня 2019 года. Сразу после открытия, в октябре прошлого года, местные жители пожаловались общественникам на скользкую плитку, которой выложена лестница, ведущая к гостинице, расположенной в парковой зоне. Эта скользкие ступеньки даже получили народное название "лестница в ад".