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Прокуратура Карелии выявила нарушения при облицовке "лестницы в ад"

Новости. Общество
09:38, 19 Февраля 2020
фото: © Пресс-служба карельского отделения Общероссийского народного фронта
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Прокуратура подтвердила выявленные карельскими активистами ОНФ нарушения при облицовке лестницы в парке "Сувилахти" в Суоярви.

По информации ОНФ Карелии, районная прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации Суоярвского района об устранении нарушений при облицовке лестницы, ведущей к парку "Сувилахти" в городе Суоярви.

Выяснилось, что представители администрации имели возможность внести изменения в проектную документацию, чтобы выбрать более качественную и безопасную плитку, причем без увеличения стоимости работ, но не сделали этого. Кроме того, по информации прокуратуры, при облицовке лестницы был использован керамогранит, непредусмотренный проектно-сметной документацией (плитка была меньшего размера, как и ее толщины). Прокуратура также обратила внимание на то, что местные власти не выполняют надлежащим образом рекомендации экспертов, осуществляющих авторский надзор по уходу за новым покрытием этого лестничного спуска.

Напомним, в 2018 году проект парка оказался в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустраивать парк площадью в 3,5 га начали в конце июня 2019 года. Сразу после открытия, в октябре прошлого года, местные жители пожаловались общественникам на скользкую плитку, которой выложена лестница, ведущая к гостинице, расположенной в парковой зоне. Эта скользкие ступеньки даже получили народное название "лестница в ад". 

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Комментарии

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бюджет
2020-02-19 10:18:53
А прокуратура может прояснить : зачем нам, православным, «пришивают» католический праздник? Я, например, никак его не отмечаю, несмотря на замечания кой кого. Почему выше коменты отключены? Знает кошка, чьё мясо съела????
Гость
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