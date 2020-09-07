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Прокуратура Карелии заинтересовалась инцидентом, где женщина с малышом выпали из автобуса

Новости. Происшествия
09:35, 08 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Утром 2 сентября произошло ДТП с участием маршрутчика, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилась информация о том, что маршрутный автобус №19 в 10.45 начал отъезжать от остановки в момент, когда из автобуса выходила молодая мама с двухлетним ребёнком. Пассажиры упали на асфальт и пострадали. Девушка получила ушибы, а ребенок – сильный испуг. 

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что инцидент произошел в районе дома № 35 по Лососинскому шоссе. На место происшествия выезжала скорая помощь, сотрудники ГИБДД. Врачами на месте осмотрены пострадавшая с ребенком, женщине оказана разовая медицинская помощь. В Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура республики организовала проверку о травмировании женщины и ребенка в Петрозаводске вследствие надлежащего представления водителем автобуса услуг по перевозке пассажиров.

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