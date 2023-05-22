Прокуратура Карелии заинтересовалась водной проблемой жителей Пряжи

Надзорное ведомство проведет в поселке Пряжа проверку из-за перебоев с водоснабжением.

На жалобы пряжинцев обратила внимания прокуратура. Местные жители связывают возникшие проблемы с тем, что воду стали продавать юридическому лицу. Машины с надписью «Живая рыба» постоянно стоят у водонапорной башни.

Но администрации Пряжинского района утверждают, что подача воды производится в штатном режиме.

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