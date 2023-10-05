Прокуратура контролирует ремонт школы в Карелии

После смены нескольких подрядчиков, которые не справились со взятыми на себя обязательствами, с июля текущего года к ремонту приступила карельская строительная организации Сервисный центр «ТЕХНО».

Прокурор Прионежского района еженедельно проводит выездные совещания в поселке Шуя с участием представителей администрации Прионежского района и регионального Минобразования и спорта.

Участники еженедельных встреч оценивают не только объем и качество проводимых работ, но и соблюдение сроков окончания ремонта в целом.

Ранее мы писали о том, что ремонт школы завершит новый подрядчик.