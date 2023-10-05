Прокуратура контролирует ремонт школы в Карелии

Прокуратура контролирует ход капремонта школы в поселке Шуя Прионежского района.
Прокуратура контролирует ход капитального ремонта школы в поселке Шуя Прионежского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После смены нескольких подрядчиков, которые не справились со взятыми на себя обязательствами, с июля текущего года к ремонту приступила карельская строительная организации Сервисный центр «ТЕХНО».
Прокурор Прионежского района еженедельно проводит выездные совещания в поселке Шуя с участием представителей администрации Прионежского района и регионального Минобразования и спорта.
Участники еженедельных встреч оценивают не только объем и качество проводимых работ, но и соблюдение сроков окончания ремонта в целом.
Ранее мы писали о том, что ремонт школы завершит новый подрядчик.
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