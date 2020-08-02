Прокуратура наказала чиновников за разваливающее здание бывшего детского сада на севере Карелии

Прокуратура Кемского района выявила, что незаконсервированное здание садика стало разрушаться местными жителями.

Установлено, что администрация района, в чьей собственности находится данный объект, в течение длительного времени не принимала меры, чтобы сохранить здание. В бывший садик в Кеми вход свободен, отсутствует охрана. В результате лестничные марши, стены разрушены, срезаны трубы, обеспечивающие тепло, частично отсутствует проводка, разбиты оконные рамы и двери. Кроме того, в июне этого года на территории бывшего детского сада произошел пожар - сгорела хозяйственная постройка площадью 56 кв. м.

"Таким образом, происходит расхищении и уничтожении муниципального имущества", - констатируют в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором района в адрес главы местной администрации внесено представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Администрацией района заключен договор на консервацию здания - закрытия оконных и дверных проемов. Также заключен договор на установку системы видеонаблюдения и ее вывод дежурному Единой диспетчерской службы Кемского района.

Кроме того, местные власти обратились в правительство с просьбой выделить средства для оборудования в здании бывшего детского сада обсерватора.

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