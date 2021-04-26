Директор ресурсоснабжающей организации в Карелии оштрафован за медлительность

В поселке Кварцитный ресурсоснабжающая организация в течение трех дней держала жителей без воды, медленно устраняя аварию на сетях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района завершила проверку в связи аварией на коммунальных сетях в поселке Кварцитный.

В результате аварии с 13 по 15 февраля без воды оставались свыше 330 человек, была приостановлена деятельность детского сада.

Директору ресурсоснабжающей организации 15 февраля было вынесено предупреждение о недопустимости нарушений закона. В результате к вечеру того же дня водоснабжение было восстановлено, однако нормативные сроки устранения аварии были нарушены.

В связи с этим прокуратура возбудила против руководителя организации дело об административном правонарушении. Директор предприятия будет вынужден выплатить штраф.

Кроме того, прокуратура потребовала сделать перерасчет коммунальной платы в связи с аварией. В результате потребителям в Кварцитном был произведён перерасчет платы на общую сумму более 11 тысяч рублей.

Ранее мы писали об этой аварии, в результате которой значительная часть населения поселка Кварцитный осталась без воды.