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Новости. Криминал
16:20, 06 Марта 2019

Прокуратура направила в суд дело Чичина о взятках

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Прокурор Карелии Карен Габриелян утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.

По данным прокуратуры, он обвиняется по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном и в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чичин создал организованную преступную группу для получения на систематической основе взяток через должностных лиц казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Карелия", назначение которых на соответствующие должности им было обеспечено благодаря обширным личным связям среди высших должностных лиц органов исполнительной власти республики.

Взятки сообщники, в число которых входили на тот момент директор учреждения Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, получали от представителей коммерческих организаций за  выгоыд и преференции при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

"Общий размер незаконно полученных денежных средств составляет более 12 млн рублей", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, с июня 2015 года по май 2017 года Никитин и Новокшонов получили от Чичина взяток на общую сумму около 6 млн рублей за совершение указанных коррупционных преступлений.

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд", - отметили в ведомстве.

Напомним, в феврале городской суд Петрозаводска отправил Никитина и Новокшонова в колонию.

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