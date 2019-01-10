Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:30, 10 Января 2019
фото: mil.ru

Прокуратура нашла нарушения на хлебозаводе в Карелии

Загрузка...

Прокуратура Лоухского района проверила хлебозавод "Каравай".

По данным ведомства, установлено, что на хлебозаводе не проводились обследования подкарантинных объектов, ненадлежащим образом осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продуктов.

Кроме того, выявлен ряд нарушений трудового законодательства. Так, в ООО "Каравай" введена сменная работа, однако в нарушение требований закона график сменности работников не составлялся и в предусмотренные законом сроки до них не доводился, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляла менее 42 часов. Также выявлены нарушения при предоставлении работникам отпусков.

На основании материалов прокурорской проверки постановлением Государственной инспекции труда директор ООО "Каравай" привлечен к административной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Аналитика

09.01.2019 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 11
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
Новое
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»