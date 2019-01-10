Прокуратура нашла нарушения на хлебозаводе в Карелии

Прокуратура Лоухского района проверила хлебозавод "Каравай".

По данным ведомства, установлено, что на хлебозаводе не проводились обследования подкарантинных объектов, ненадлежащим образом осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продуктов.

Кроме того, выявлен ряд нарушений трудового законодательства. Так, в ООО "Каравай" введена сменная работа, однако в нарушение требований закона график сменности работников не составлялся и в предусмотренные законом сроки до них не доводился, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляла менее 42 часов. Также выявлены нарушения при предоставлении работникам отпусков.

На основании материалов прокурорской проверки постановлением Государственной инспекции труда директор ООО "Каравай" привлечен к административной ответственности.