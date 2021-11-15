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Прокуратура объявила о ликвидации разлива нефтепродуктов из перевернувшегося бензовоза в Карелии

Новости. Происшествия
09:47, 28 Декабря 2021
фото: © Республика / rk.karelia.ru

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Последствия разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате ДТП с бензовозом в Карелии устранены, угрозы окружающей среде нет, сообщили в прокуратуре.

Авария произошла 18 декабря на федеральной автомобильной дороге «Кола» в Сегежском районе. Из опрокинувшегося бензовоза нефтепродукты вылились на обочину трассы.

Прокуратура Сегежского района провела проверку и выявила нарушения сроков организации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Руководителю организации-перевозчика было направлено представление, после чего компания привлекла специализированную организацию для сбора нефтепродуктов.

«Произведена уборка места разлива с использованием сорбента, осуществлен сбор нефтешлама и его последующая утилизация. Виновное должностное лицо организации-перевозчика, надлежащим образом не организовавшее устранение последствий аварии, привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время угроза для окружающей среды отсутствует», — сообщили в прокуратуре.

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