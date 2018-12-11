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Новости. Общество
11:18, 11 Декабря 2018
фото: google.ru/maps

Прокуратура объявила предостережение директору детсада Петрозаводска, где детей могли отчислить "за плохое поведение"

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Прокуратура Петрозаводска объявила заведующему детским садом № 62, где воспитанников могли отчислить "за плохое поведение", о недопустимости нарушения закона, сообщает ведомство.

Как ранее сообщалось, детском саду №62 "Ламбушка" родителям навязывают дополнительное соглашение, по которому их ребенка могут отчислить за плохое поведение.

В частности, в договоре есть, пункт, согласно которому детсад может отказать в оказании услуг по присмотру и уходу, "в случае ненадлежащего исполнения (родителем) своих обязанностей по воспитанию (ребенка), что выражается в его поведении, влекущем систематическое нарушение прав и законных интересов других воспитанников и работников (детсада).

Как пояснили в прокуратуре, анализ норм федерального законодательства об образовании свидетельствует о том, что образовательная организация не имеет права отказать в допуске детей в детский сад, прекратить осуществлять деятельность по присмотру и уходу в отношении конкретного воспитанника, отчислить несовершеннолетнего из образовательной организации кроме как по основаниям, установленным действующим законодательством.

"В целях предупреждения возможного нарушения прав несовершеннолетних прокуратура Петрозаводска объявила заведующему детского сада № 62 предостережение о недопустимости нарушений законодательства об образовании и незаконного отчисления воспитанников из образовательного учреждения. В настоящее время фактов отчисления детей из детского сада по причине плохого поведения не имеется", - говорится в сообщении.

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