Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на газопроводе в Карелии

Взрыв газопровода в районе села Таржеполь Прионежского района стал предметом проверки надзорного органа.

Республиканская прокуратура организовала проверку по факту взрыва газопровода в Прионежском районе. Надзорный орган намерен выяснить обстоятельства произошедшего.

Проведение проверки поручено прокуратуре Прионежского района.

Как сообщалось ранее, авария произошла в районе села Таржеполь Прионежского района. Взрыв произошел, предположительно, внутри газопровода, с разбросом частей газопровода на 30 метров. Наблюдалось факельное горение высотой до 100 метров, загорание лесополосы ориентировочно на площади 2,5 га. Пожар потушен силами пожарных частей, подведомственных Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и МЧС РК.