Прокуратура Петрозаводска внесла представление школе, которую возглавил Ханцевич

В Петрозаводске администрации школы №43 прокуратура внесла представление, сообщила глава города Ирина Мирошник, комментируя назначение нового молодого директора данного учебного учреждения.

В понедельник на очередной планерке в мэрии глава Петрозаводска Ирина Мирошник на встрече с журналистами объяснила, почему при выборе кандидата на должность директора школы №43 она отдала предпочтение 29-летнему Александру Ханцевичу, а не его оппонентке, 53-летней Наталье Никольской, которая являлась и.о. руководителя этого учебного заведения.

"Я встречалась с представителями коллектива школы №43, - сообщила Мирошник, - и сказала, во-первых, что молодость - тот недостаток, который очень быстро проходит, и также исхожу с тех позиций, что способности и профессионализм к 30 годам вполне уже проявляются и человек может работать. Почему предпочтения отдала не специалисту из школы? Дело в том, что в образовательном учреждении было достаточно нарушений, в том числе и финансовых - коррупционного характера. Я полагаю, что выходцу из школы все-таки не следует занимать место директора, чтобы все эти нарушения и коррупционные явления были пресечены. У нас по этому поводу есть представление прокуратуры. Александру Ханцевичу поставлена задача, помимо работы и успешного развития учебного заведения, это устранение этих выявленных нарушений, которые связаны с фондом оплаты труда".

Напомним, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работал замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408.