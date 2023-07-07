Тротуар на одном из главных проспектов Петрозаводска появился после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петрозаводска провела проверку состояния пешеходной зоны в районе дома № 43 по проспекту Александра Невского.

Надзорное ведомство установило, что на нечетной стороне проспекта Александра Невского в районе дома № 43 отсутствует тротуар вдоль проспекта. Это нарушает права граждан на безопасность, особенно маломобильных групп населения, отметили в прокуратуре города.



Надзорный орган внес в адрес администрации Петрозаводска представление.



В результате были проведены работы по демонтажу ограждения парковочного кармана напротив дома № 43 по проспекту Александра Невского и установлены бетонные блоки чтобы автомобили не заежали на тротуар, сообщили в прокуратуре Петрозаводска.