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Шесть лет лишения свободы грозит директору управляющей компании в Петрозаводске, где ледяная глыба убила прохожего

Новости. Общество
14:20, 28 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей организации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

По версии следствия, обвиняемый – директор управляющей компании, осознавая с учетом метеоусловий реальную угрозу опасности схода снега и наледи с кровли дома № 10 по улице Куйбышева в Петрозаводске, не желая принимать меры, направленные на надлежащее оказание услуг по ликвидации опасности для находящихся вблизи дома граждан, не организовал своевременную работу подрядной организации по уборке кровли дома от снега и наледи, в результате чего на кромке кровли дома образовалась ледяная масса, которая 14 марта 2021года под тяжестью собственного веса упала на стоявшего внизу человека, что повлекло по неосторожности его смерть.

Свою вину по предъявленному обвинению директор управляющей компании признал в полном объеме.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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кир
2021-04-28 15:07:04
Должны отвечать уголовно непосредственные исполнители работы в этот день, на этой крыше. Бригадир и рабочие. Начальник не виноват, - сказал справедливый кот.
zanoza
2021-04-28 14:45:07
Наказывают стрелочника. В весенний период практически все крыше домов в Петрозаводске представляли опасность, потому как была угроза схода наледи. Никто особенно не занимался очисткой кровель в городе. Но этому директору повезло меньше всех, ведь именно на его участке произошёл этот трагический случай. А разве только управляющая компания виновата? Чтобы чистить как следует кровлю от наледи, это делать нужно с вышки. Управляющие компании не имеют столько средств чтобы закупать такую технику, поэтому кровли чистятся с привлечением промешенных альпинистов или сбиваются только сосульки при помощью длинных шестов, что не позволяет основательно очистить кровлю от наледи и сосулек. Никто не создал в городе специализированную организацию, которая могла бы заниматься качественной очисткой кровель от наледи и сосулек. Проще повесить всё на управляющие компании и снять с себя ответственность за безопасность граждан . Рядом на скамье подсудимых как минимум должен сидеть мэр и руководитель жилищной инспекции.
Теотралъный критик
2021-04-28 14:55:24
zanoza, Правильно мыслите! Мэр в первую очередь отвечает! Но у нас его нет, есть какая то , назначенная какими то, потому и бардак!
Гость
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