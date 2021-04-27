Шесть лет лишения свободы грозит директору управляющей компании в Петрозаводске, где ледяная глыба убила прохожего

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей организации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

По версии следствия, обвиняемый – директор управляющей компании, осознавая с учетом метеоусловий реальную угрозу опасности схода снега и наледи с кровли дома № 10 по улице Куйбышева в Петрозаводске, не желая принимать меры, направленные на надлежащее оказание услуг по ликвидации опасности для находящихся вблизи дома граждан, не организовал своевременную работу подрядной организации по уборке кровли дома от снега и наледи, в результате чего на кромке кровли дома образовалась ледяная масса, которая 14 марта 2021года под тяжестью собственного веса упала на стоявшего внизу человека, что повлекло по неосторожности его смерть.

Свою вину по предъявленному обвинению директор управляющей компании признал в полном объеме.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".