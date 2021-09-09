Прокуратура потребовала оборудовать медкабинеты в школе и садике на севере Карелии

Прокуратура Калевальского района выявила нарушения организации оказания медицинской помощи в школе и детском саду.

В ходе проверки выяснилось, что в медкабинетах образовательных учреждений в Калевальском районе отсутствует необходимое оборудование. Прокурор района, защищая права и интересы несовершеннолетних, обратился в суд, сообщили в надзорном ведомстве.

Костомукшский городской суд обязал администрацию Калевальского района в течение трех месяцев обеспечить финансирование мероприятий по оснащению медицинских кабинетов образовательных учреждений. Школа и садик по решению суда должны привести в порядок свои медкабинеты в течение полугода.

Решения суда сторонами не обжаловались и вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, в Сортавале прокуратура помогла восстановить нарушенные права работника с инвалидностью.