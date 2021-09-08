В Карелии директора предприятия, уволившего инвалида, наказали штрафом

В Сортавале прокуратура помогла восстановить нарушенные права работника с инвалидностью.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, имея инвалидность, работал на предприятии на протяжении 10 лет и был уволен в связи с медицинским заключением и неспособностью к трудовой деятельности по занимаемой должности. Доводы работодателя основывались на положениях индивидуальной программы реабилитации инвалида. Между тем, работнику направление на прохождение медосмотра не выдавалось, медицинское заключение о непригодности к выполнению отдельных работ отсутствовало. В результате процедура увольнения была нарушена.

В этой связи прокуратура Сортавалы в адрес руководителя предприятия внесла представление.

После принятых мер работодатель восстановил нарушенные права работника: отменил приказ об увольнении.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Сортавалы директор предприятия оштрафован на 2 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

Ранее в райцентре Карелии прокуратура поборолась за чистоту питьевой воды.