Прокуратура предупредила жителей Карелии о крупных штрафах за отдых у воды на автомобиле

Жителям Карелии грозят штрафы за отдых в районе водоохранных зон самых популярных озер и рек, сообщает прокуратура.

"У большинства водных объектов (рек и озер) на территории Республики Карелия, в том числе у Онежского и Ладожского озер, оз.Машезеро, оз.Лососиное, р.Шуя, ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы составляет 200 метров от береговой линии водного объекта (или уреза воды). В границах указанных зон устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности", - говорится в сообщении.

В соответствии с положениями Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; осуществление мойки транспортных средств и др.

За нарушение режима предусмотрены штрафы от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.