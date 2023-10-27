Прокуратура проверит обстоятельства ДТП в Карелии, где пострадали трое детей

На место аварии под Петрозаводском выезжал прокурор Пряжинского района.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, организована проверка по факту ДТП в Пряжинском районе, где недалеко от поселка Чална столкнулись два автомобиля Renault. В результате пострадали трое несовершеннолетних пассажиров одной из машин, 14-летней девочке потребовалась госпитализация.

На место аварии выезжал прокурор района Константин Лебединский. Прокуратура даст оценку соблюдения требований к содержанию дорог.

Напомним, авария произошла в субботу, 28 октября, около 13.00 в районе 23 километра автодороги «Петрозаводск-Суоярви».