Прокуратура требует назначить Косареву 4 года строгого режима и 5 млн штрафа за взятки

Прокуратура Петрозаводска в прениях попросила приговорить экс-председателя госкомитета по управлению имуществом Карелии Дениса Косарева к 4 годам колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа.

"Гособвинение путем частично сложения наказаний попросило назначить Косареву 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 5 млн рублей и с лишением права занимать должности в органах госслужбы, органах муниципальной власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительной и административно-хозяйственных функций сроком на 7 лет", - сообщила гособвинтель по делу, представитель прокуратуры Петрозаводска Наталья Силкина.

Предполагается, что последнее слово Косарев скажет 24 сентября, на эту же дату назначено вынесение приговора.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.