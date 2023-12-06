Прокуратура взяла на контроль отключение от тепла более 100 домов в центре Петрозаводска

Прокурор карельской столицы лично проконтролирует устранение последствий аварии.

В прокуратуре Карелии сообщили об организации надзора за устранениями последствий аварии в центре Петрозаводска. Сегодня, 7 декабря, без тепла и горячей воды останутся более 100 домов, в том числе медицинские учреждения.

Устранения последствия аварии и подключение тепла и горячей воды находятся на личном контроле прокурора города.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в надзорном ведомстве.

Напомним, больше 100 домов в центре Петрозаводска надолго останутся без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии.