Прокуратура взяла на контроль результаты проверки гибели троих туристов на Ладожском озере в Карелии

Трагедия произошла вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района.

«Прокуратура республики взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки о гибели 5 сентября трех туристов в акватории Ладожского озера вблизи острова Кильписаарет Лахденпохского района», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Следком Карелии начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге, где перевернулась их лодка. Тела двух туристов в спасательных жилетах были найдены на месте происшествия, тело третьего пропавшего обнаружено в воде на следующий день. Возраст мужчин от 33 до 35 лет.

Погибшие — туристы из Череповца. Они с товарищем из Санкт-Петербурга втроем снимали гостевой дом в поселке Кокониеми.